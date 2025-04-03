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Инвестиционная недвижимость в Крань, Словения

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Крань, Словения
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Крань, Словения
Площадь 50 000 м²
Продается уникальный торговый и спортивно-развлекательный центр! Площадь: >50 000 м² | Подзе…
Цена по запросу
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