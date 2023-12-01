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Коммерческая недвижимость в Кочевье, Словения

3 объекта найдено
Коммерческая в Кочевье, Словения
Коммерческая
Кочевье, Словения
Площадь 1 261 м²
Торговая площадь, сданная в аренду. YIELD 7…
€1,66 млн
в месяц
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Коммерческая в Кочевье, Словения
Коммерческая
Кочевье, Словения
Площадь 1 261 м²
Торговая площадь, сданная в аренду. YIELD 6…
€1,66 млн
в месяц
Оставить заявку
Коммерческая в Кочевье, Словения
Коммерческая
Кочевье, Словения
Площадь 1 261 м²
Торговая площадь, сданная в аренду. YIELD 7…
€1,66 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
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