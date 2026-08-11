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Жилье в Целе, Словения

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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Smartno v Rozni dolini, Словения
Дом 3 спальни
Smartno v Rozni dolini, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 455 м²
Количество этажей 3
Откройте для себя уникальное туристическое поместье и место для проведения мероприятий, расп…
$2,25 млн
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Агентство
AGENCIJA Elite
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Параметры недвижимости в Целе, Словения

Недорогая
Элитная
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