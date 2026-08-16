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Жилье в Воеводине, Сербия

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дома
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4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в City of Novi Sad, Сербия
Дом 4 комнаты
City of Novi Sad, Сербия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Просторный семейный дом в красивом сербском селе в Воеводине   Продается новый семейны…
$47,781
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Дом 5 комнат в Бачка-Топола, Сербия
Дом 5 комнат
Бачка-Топола, Сербия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Большой дом в Воеводине под ВНЖ   Локация – Сербия, Воеводина, Бачка Топола Сельски…
$33,000
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Вилла в Сремска-Каменица, Сербия
Вилла
Сремска-Каменица, Сербия
Площадь 1 600 м²
| 1 600 м² | участок 1 629 м² | 5+ уровней | около 20 помещений | несколько террас | премиум…
$1,05 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Bogojevo, Сербия
Дом 5 спален
Bogojevo, Сербия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом с земельным участком в Даниловграде, удачное расположение, поселок…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Воеводине, Сербия

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