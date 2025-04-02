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Жильё в Запорожское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Запорожское, Россия
Квартира 4 комнаты
Запорожское, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/4
Цена снижена.Предлагаю приобрести просторную четырехкомнатную квартиру в п. Запорожское Прио…
$56,805
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Параметры недвижимости в Запорожское сельское поселение, Россия

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