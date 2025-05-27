Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Приволжском федеральном округе, Россия

Удмуртия
163
Ижевск
163
Бунгало Удалить
Очистить
163 объекта найдено
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Карабас…
$307,808
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
[video width="848" height="480" mp4="https://terrasun-spain.eu/wp-content/uploads/2019/10/nc…
$261,067
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в Пилар-де-ла-Орадада. Он будет состоять из 24 бунгало и…
$330,608
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
[video width="848" height="480" mp4="https://terrasun-spain.eu/wp-content/uploads/2022/05/nc…
$363,669
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Бунгало в новом комплексе, расположенном в очаровательном городке Сан-Мигель-де-Салинас (Али…
$290,593
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Бунгало в совершенно новом комплексе, расположенном в очаровательном городке Сан-Мигель-де-С…
$199,391
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
[video width="848" height="480" mp4="https://terrasun-spain.eu/wp-content/uploads/2022/05/nc…
$363,669
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
ип: Бунгало Зона: Сьерра Кортина Место: Пляж / Побережье Тип недвижимости: Перепродажа П…
$225,726
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 82 м²
$287,287
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Очень красивое бунгало 2011 года постройки площадью 77 м² с большим солярием 27 м². Располож…
$188,104
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
[video width="1280" height="720" mp4="https://terrasun-spain.eu/wp-content/uploads/2019/10/n…
$410,410
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Бунгало в новом комплексе, расположенном в очаровательном городке Сан-Мигель-де-Салинас (Али…
$239,292
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Красивое бунгало с 3 спальнями, 2 ванные комнаты, 1 большая открытая кухня, гостиная, 1 крыт…
$318,068
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Бунгало в Кальпе
$421,811
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Откройте для себя целый ряд резиденций, включая квартиры, бунгало, сдвоенные и отдельно стоя…
$339,729
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
[video width="848" height="480" mp4="https://terrasun-spain.eu/wp-content/uploads/2022/05/nc…
$746,719
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Бунгало в Кальпе
$324,908
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Новый комплекс, расположенный в непревзойденном месте, в центре Пилар-де-ла-Орадада, Аликант…
$273,493
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Предлагаются к продаже новые апартаменты на нижнем этаже площадью 85,96 м2Планировка включае…
$337,448
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
BENIDORM RESORT. Новый проект в Финестрате построенный на участке площадью 13.200 m2. Состои…
$182,405
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Высококлассный, недавно спроектированный комплекс, гармонично вписывающийся в естественную с…
$393,310
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Высококачественное бунгало, расположенное в Пилар де ла Орадада, в урбанизации с бассейном. …
$273,493
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем вашему вниманию эксклюзивный жилой комплекс на побережье Коста Бланка в Пилар-д…
$279,193
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
[video width="1920" height="1080" mp4="https://terrasun-spain.eu/wp-content/uploads/2023/12/…
$274,633
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Бунгало расположено в урбанизации закрытого типа, недалеко от всех объектов и в непосредстве…
$180,125
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Представляем вашему вниманию исключительный жилой комплекс с панорамными видами на 360º в Ба…
$467,298
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Бунгало, построенное из материалов высокого качества в урбанизации Пинамар, недалеко от моря
$353,409
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Бунгало в новом комплексе в Пилар де ла Орадада, одном из самых привлекательных мест на побе…
$267,907
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
[video width="1920" height="1080" mp4="https://terrasun-spain.eu/wp-content/uploads/2023/12/…
$263,233
Оставить заявку
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Бунгало в новом комплексе, расположенном в очаровательном городке Сан-Мигель-де-Салинас (Али…
$205,091
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Приволжском федеральном округе, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти