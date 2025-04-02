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Дома в Verevskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 1 комната в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Продаётся уч-к с домом в тихой уютной деревне Коммолово. Отличное место как для отдыха, так …
$42,770
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Параметры недвижимости в Verevskoe selskoe poselenie, Россия

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