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Квартиры в Verevskoe selskoe poselenie, Россия

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продаётся однокомнатная квартира с мебелью и бытовой техникой, в отличном состоянии, с ремон…
$38,192
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Квартира в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/4
Переуступка! Дом сдан. Акт приёма и ключи сразу после покупки! Предлагаем вашему вниманию ую…
$35,541
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Квартира 1 комната в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/2
Квартира чистая, уютная в тихом районе, продается с частичной мебелью и холодильником. Газов…
$36,746
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