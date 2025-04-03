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Инвестиционная недвижимость в Тумботино, Россия

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2 объекта найдено
Инвестиционная 1 051 м² в Тумботино, Россия
Инвестиционная 1 051 м²
Тумботино, Россия
Площадь 1 051 м²
Этаж 1/1
В продаже торговые помещения 675,4м2 и   375,8 м2 в Нижегородской области р.п Тумботино Кра…
$322,881
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Инвестиционная 1 600 м² в Тумботино, Россия
Инвестиционная 1 600 м²
Тумботино, Россия
Площадь 1 600 м²
Этаж 1/1
В продаже готовый арендный бизнес с высоким потенциалом арендного потока.  ГАБ в кирпичном…
$457,816
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