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Дома в Smolkovskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Дом в Smolkovskiy selsovet, Россия
Дом
Smolkovskiy selsovet, Россия
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продам дом хорошего качества в стиле Хай-Тек.  Относительно модное направление в архитекту…
$345,249
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Дом в Smolkovskiy selsovet, Россия
Дом
Smolkovskiy selsovet, Россия
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Продам дом в стиле Хайтек 2023 года постройки.  Фундамент - ленточный на сваях.  Несущие…
$235,474
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Параметры недвижимости в Smolkovskiy selsovet, Россия

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