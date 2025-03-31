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Квартиры в Sabskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Sabskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 4 комнаты
Sabskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/5
Пpодаётся 4х комнатная квaртира в д. Большой Сабск, нa 3м этажe пятиэтaжнoгo панельного…
$12,581
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Параметры недвижимости в Sabskoe selskoe poselenie, Россия

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