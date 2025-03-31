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Дома в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 31 м²
Этаж 1/2
Приобретайте, дом с участком ЛПХ: • В деревне Меньково, ул. Огородная; • Рядом, в 4 км, по…
$36,544
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Параметры недвижимости в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия

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