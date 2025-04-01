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Инвестиционная недвижимость в Roykinskiy selsovet, Россия

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 160 м² в Roykinskiy selsovet, Россия
Инвестиционная 160 м²
Roykinskiy selsovet, Россия
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание (магазин) 160м2 состоящий из 3х помещений , при желании мо…
$36,143
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