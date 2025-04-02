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Земельные участки в Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Участок земли
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Земля сельхозназначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Участок располож…
$151,802
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