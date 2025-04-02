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Дома в Prudovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Prudovskiy selsovet, Россия
Дом
Prudovskiy selsovet, Россия
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
Дом в д. Сафоново, рядом с Чемашихой. Чистая продажа! Центральное водоснабжение, вода в до…
$5,444
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Параметры недвижимости в Prudovskiy selsovet, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов