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Дома в поселение Рязановское, Россия

3 объекта найдено
Дом 12 комнат в поселение Рязановское, Россия
Дом 12 комнат
поселение Рязановское, Россия
Число комнат 12
Площадь 528 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 731-401, Варшавское шоссе, 15 км от МКАД, Студенцы д. . …
$337,338
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Дом 5 комнат в Mostovskoe, Россия
Дом 5 комнат
Mostovskoe, Россия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Продается новый дом 2024 года постройки в КП "Славянские берега" в 17 км от МКАД! Дом с пред…
$223,245
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Дом в поселение Рязановское, Россия
Дом
поселение Рязановское, Россия
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный дом из бревен площадью 64 кв. м на участке 8 соток (ИЖС, Москва) в транс…
$182,030
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