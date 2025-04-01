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Жильё в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия

дома
7
7 объектов найдено
Дом 7 комнат в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Дом 7 комнат
поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Число комнат 7
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 136-115, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Конверсия к/п (Шишкин л…
$597,887
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Дом 5 комнат в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Число комнат 5
Площадь 149 м²
Код объекта в БД Агентства: 732-703, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Плёсково КП. …
$419,360
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Дом 5 комнат в Senkino-Sekerino, Россия
Дом 5 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
Число комнат 5
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 334-222, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Сенькино-Секерино. …
$383,414
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Дом в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Дом
поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Площадь 279 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 511-942, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Солнечный Город к/п (Лу…
$238,436
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Дом 5 комнат в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Число комнат 5
Площадь 149 м²
Код объекта в БД Агентства: 732-701, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Плёсково КП. …
$263,597
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Дом 6 комнат в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Число комнат 6
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 390-902, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Дешино (Шишкин лес). …
$263,597
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Дом 6 комнат в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Число комнат 6
Площадь 187 м²
Код объекта в БД Агентства: 732-702, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Плёсково КП. …
$275,579
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Параметры недвижимости в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия

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