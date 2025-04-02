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Жильё в Пикалёво, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Пикалёво, Россия
Квартира 2 комнаты
Пикалёво, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
Продается уютная 2-х комнатная квартира, расположенная в центре города. Квартира находится …
$17,752
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов