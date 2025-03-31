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Квартиры в Петергоф, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Петергоф, Россия
Квартира 2 комнаты
Петергоф, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/3
Продается двухкомнатная квартира в тихом уголке Ленинградской области без обременений, полна…
$82,075
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов