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Квартиры в okrug Zvezdnoe, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 6/9
Внесен аванс. Прямая продажа трёхкомнатной квартиры в тихой и удобной для проживания части п…
$125,688
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Квартира 2 комнаты в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Предлагается к продаже уютная 2-х комнатная квартира с отличным ремонтом в престижном Москов…
$103,043
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