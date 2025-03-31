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Квартиры в округ Сампсониевское, Россия

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2 объекта найдено
Комната 4 комнаты в округ Сампсониевское, Россия
Комната 4 комнаты
округ Сампсониевское, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 9/9
Продаётся комната в четырёхкомнатной квартире в Выборгском районе, Большой Сампсониевский пр…
$35,945
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Квартира 1 комната в округ Сампсониевское, Россия
Квартира 1 комната
округ Сампсониевское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
Выбирайте простоту и удобство! Быстрый выход на сделку! Свободна от проживания! Никто не про…
$113,826
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Параметры недвижимости в округ Сампсониевское, Россия

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