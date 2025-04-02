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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в округ Ржевка, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с мебелью, с интернетом, с холодильником в округ Ржевка, Россия
Квартира 2 комнаты с мебелью, с интернетом, с холодильником
округ Ржевка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 10/16
Сдаётся на длительный срок просторная светлая тёплая уютная 2-х комнатная квартира в доме 13…
$398
в месяц
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1111 голосов