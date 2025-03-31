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Квартиры в округ Пулковский меридиан, Россия

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2 объекта найдено
Комната 8 комнат в округ Пулковский меридиан, Россия
Комната 8 комнат
округ Пулковский меридиан, Россия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 5/5
Пpодаем отдельную кoмнaту 17,2 кв.м. в малонасeленнoй коммунальной квартире, paздeлeннoй нa …
$27,558
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Квартира 1 комната в округ Пулковский меридиан, Россия
Квартира 1 комната
округ Пулковский меридиан, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/12
Предлагается вашему вниманию 1 комнатная квартира в кирпичном доме на 2 комфортном этаже, ря…
$85,070
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