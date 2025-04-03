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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в округ Прометей, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником в округ Прометей, Россия
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником
округ Прометей, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/9
Сдаётся 1 комнатная квартира на Общая площадь 38 кв.м, площадь комнаты 18 кв.м. Есть застек…
$355
в месяц
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов