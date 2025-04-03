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Квартиры в okrug No 72, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в okrug No 72, Россия
Квартира 1 комната
okrug No 72, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/14
Квартира в 300-х метрах от метро Международная в СРОЧНОЙ продаже. -Отличный вариант для сд…
$76,924
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Параметры недвижимости в okrug No 72, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
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