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Квартиры-студии в округ Кронверкское, Россия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в округ Кронверкское, Россия
Студия 1 комната
округ Кронверкское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 4/4
Продается компактная светлая студия 10 м2 в пешей доступности в 5 минутах от метро . Обре…
$28,193
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Параметры недвижимости в округ Кронверкское, Россия

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