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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в округ Академическое, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником в округ Академическое, Россия
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником
округ Академическое, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/9
В квартире все есть. Евроремонт, стеклопакеты с москитными сетками. Район с развитой инфраст…
$355
в месяц
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1111 голосов