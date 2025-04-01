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Дома в Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Novyy Svet, Россия
Дом 5 комнат
Novyy Svet, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажный дом площадью 101 кв. м. с участком 9 соток в посёлке Новый Свет, 32 ма…
$112,045
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Дом 3 комнаты в Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
В продаже загородный дом в 5 км от Гатчины,бревенчатый ,крыша-мягкая черепица.Дом общей пло…
$96,382
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