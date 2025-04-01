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Квартиры в Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Novyy Svet, Россия
Квартира 3 комнаты
Novyy Svet, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Продаётся просторная с хорошим качественным ремонтом 3-х к. квартира в Новом Свете. Удобное …
$66,263
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Квартира 2 комнаты в Novyy Svet, Россия
Квартира 2 комнаты
Novyy Svet, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
ПРОДАМ уютную 2-х комнатную квартиру С МЕБЕЛЬЮ. Панель, 4/5, ОП 43,1 кв.м., кухня - 5,2 кв.м…
$46,986
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Квартира 2 комнаты в Novyy Svet, Россия
Квартира 2 комнаты
Novyy Svet, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Предлагается к продаже 2-х комнатная квартира УП в пос Новый Свет д.42. Панель, 3/5, ОП…
$48,191
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Квартира 2 комнаты в Novyy Svet, Россия
Квартира 2 комнаты
Novyy Svet, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира в Новом Свете. Удобное расположение с транспортной доступностью, вся инфр…
$39,155
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