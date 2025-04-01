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Продажа офисных помещений в район Новогиреево, Россия

коммерческая недвижимость
6
6 объектов найдено
Офис 309 м² в район Новогиреево, Россия
Офис 309 м²
район Новогиреево, Россия
Площадь 309 м²
Этаж 2
ID: L9476 Офис на 2 этаже Бизнес-центра "Кусково", кл. В. Зона ресепшен, кабинетная планиров…
$5,383
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Офис 1 300 м² в район Новогиреево, Россия
Офис 1 300 м²
район Новогиреево, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 1
ID: o93445 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в БЦ "Кусково" помещение свободног…
$30,432
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Офис 1 086 м² в район Новогиреево, Россия
Офис 1 086 м²
район Новогиреево, Россия
Площадь 1 086 м²
Этаж 10
ID: L3266 Офис расположен на 10 этаже в БЦ класса B+ в 3 минутной удаленности от метро Перов…
$2,22 млн
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Офис 484 м² в район Новогиреево, Россия
Офис 484 м²
район Новогиреево, Россия
Площадь 484 м²
Количество этажей 9
ID: o55900 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести ЖК "" 484.2 м² в собственность на…
$1,46 млн
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Офис 1 086 м² в район Новогиреево, Россия
Офис 1 086 м²
район Новогиреево, Россия
Площадь 1 086 м²
Этаж 10
ID: L7783 Продажа офиса в БЦ класса B+ в 3 минутной удаленности от метро Перово. 10 этаж 720…
$2,19 млн
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Офис 205 м² в район Новогиреево, Россия
Офис 205 м²
район Новогиреево, Россия
Площадь 205 м²
Этаж 6
ID: o93444 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в БЦ "Кусково" офис 205.0 м² на 6 …
$3,565
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