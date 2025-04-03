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Дома в Nizhegorodskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Дом в Nizhegorodec, Россия
Дом
Nizhegorodec, Россия
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Представлен к продаже шикарный дом с прекрасным, необъятных размеров, ухоженным садом. Кирпи…
$301,195
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Дом в Nizhegorodskiy selsovet, Россия
Дом
Nizhegorodskiy selsovet, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Продам дачный дом в очень красивом месте на берегу озера, на первой линии по адресу д. Креме…
$10,843
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Параметры недвижимости в Nizhegorodskiy selsovet, Россия

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