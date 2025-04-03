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Дома в Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия
Дом
Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом отличного качества.  Фундамент ленточный. Дом из газосиликатных блоков + …
$154,212
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Параметры недвижимости в Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия

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