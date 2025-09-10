Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Участок на берегу озера Отрадное
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское
→ Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах езды на автомобиле в посёлке Громово: больница, детские сады, ясли и школы, почта, кафе и магазины, отделения банков и почты, МФЦ, пункт выдачи «Яндекс Маркета»
ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:
→ Озеро Отрадное, сосновый бор
КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА
→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)
→ Водопровод
→ КПП, охрана
→ Территория отдыха, пирс, слип для лодок
→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения
→ Уличное освещение
→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн"
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели
ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка
Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!
ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок № 95. Кадастровый номер 1: 47:03:0802001:418
Местонахождение на карте
Плодовское сельское поселение, Россия
