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Продажа офисных помещений в Лосиноостровский район, Россия

2 объекта найдено
Офис 2 800 м² в Лосиноостровский район, Россия
Офис 2 800 м²
Лосиноостровский район, Россия
Площадь 2 800 м²
Этаж 3
ID: L9502 Предлагается в аренду офисное помещение на 4ом этаже в бц класса А "КВАДРУМ " Хар…
$39,487
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Офис 2 800 м² в Лосиноостровский район, Россия
Офис 2 800 м²
Лосиноостровский район, Россия
Площадь 2 800 м²
Этаж 4
ID: L8611 Предлагается в аренду офисное помещение на 4ом этаже в бц класса А "КВАДРУМ " Хар…
$42,779
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