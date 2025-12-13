Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
аванс! продается квартира Арт. 126759995
$56,694
Параметры недвижимости в Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия

