Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Краснодарский край
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Краснодарском крае, Россия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Солохаул, Россия
Коттедж 2 комнаты
Солохаул, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
🇷🇺 Сочи. Инвестиционный проект с концепцией ♦️ЭКО-ОТЕЛЬ ♦️ Полная собственность  ♥️Уникал…
$145,533
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Краснодарском крае, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти