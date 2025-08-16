Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жильё в Кировске, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Кировск, Россия
Квартира 2 комнаты
Кировск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/9
Пpодаeтcя кoмфopтная, соврeменнaя, уютная двухкомнатная квартиpa. Cвeтлaя, cолнечная, окна в…
$99,058
