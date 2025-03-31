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Дома в Dudenevskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Дом в Sysoevka, Россия
Дом
Sysoevka, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Уважаемые покупатели, Предлагаем вашему вниманию уютный дом общей площадью 105 квадратных …
$61,550
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Вилла в Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…
$117,861
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Параметры недвижимости в Dudenevskiy selsovet, Россия

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