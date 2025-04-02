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Дома в Chernuhinskiy selsovet, Россия

3 объекта найдено
Дом в Chernuhinskiy selsovet, Россия
Дом
Chernuhinskiy selsovet, Россия
Площадь 20 м²
Количество этажей 1
Для любителей отдыха, подальше от города! Продается дом, в деревне Меньщиково. Деревня рас…
$10,241
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Дом в Chernuhinskiy selsovet, Россия
Дом
Chernuhinskiy selsovet, Россия
Площадь 34 м²
Количество этажей 1
Для любителей отдыха подальше от города! Продается капитальный   дом  современной постройки…
$36,687
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Дом в Chernuhinskiy selsovet, Россия
Дом
Chernuhinskiy selsovet, Россия
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажный дом в экологическом чистом месте! Дом с частичной отделкой, газ, вода,…
$116,864
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Параметры недвижимости в Chernuhinskiy selsovet, Россия

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