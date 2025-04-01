Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Bolshekolpanskoe selskoe poselenie
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
Продается жилой дом с 90% готовностью. Осталось установить сантехнические приборы, поклеить …
$102,406
Оставить заявку
Дом 1 комната в Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
ЦЕНА СНИЖЕНА! Если вы ещё в поисках своего загородного дома, то обратите внимание на этот ва…
$36,023
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Малые Колпаны, Россия
Дом 5 комнат
Малые Колпаны, Россия
Число комнат 5
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
СРОЧНО!!! ЦЕНА СНИЖЕНА!!!!!Продaeтcя зимний дом в д. Малые Колпаны, ул. Центральная, дом 87.…
$64,456
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
В продаже уютный дом с участком в СНТ Никольское, недалеко от Гатчины (10 мин .), до Санкт-П…
$33,734
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов