Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Blizhneborisovskiy selsovet
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Blizhneborisovskiy selsovet, Россия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Blizhneborisovskiy selsovet, Россия
Квартира
Blizhneborisovskiy selsovet, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
Продаются просторная трехкомнатная с евроремонтом мебелированная квартира в кирпичном доме в…
$53,010
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Blizhneborisovskiy selsovet, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов