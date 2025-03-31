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Продажа офисных помещений в район Бибирево, Россия

коммерческая недвижимость
3
3 объекта найдено
Офис 2 820 м² в Veshki, Россия
Офис 2 820 м²
Veshki, Россия
Площадь 2 820 м²
Количество этажей 2
ID: o45233 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести 2820.2 м² в собственность на выго…
$2,77 млн
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Офис 365 м² в Veshki, Россия
Офис 365 м²
Veshki, Россия
Площадь 365 м²
Этаж 1
ID: o89176 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести в БЦ "РЕНТАУЭР" ("RENTOWER") поме…
$836,897
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Офис 1 080 м² в Veshki, Россия
Офис 1 080 м²
Veshki, Россия
Площадь 1 080 м²
Этаж 7
ID: L5205 Продаю готовый арендный бизнес на 5-7 м этажах бизнес-центра. В пешей доступности …
$1,80 млн
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