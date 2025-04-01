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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Академический район, Россия

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1 объект найдено
Двухуровневый пентхаус с отделкой из натурального дерева и керамогранита в Академический район, Россия
Двухуровневый пентхаус с отделкой из натурального дерева и керамогранита
Академический район, Россия
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Этаж 21
Двухуровневый пентхаус площадью 350 м² в комплексе «Квартал 38А» на 21 этаже. Интерьер оформ…
$11,312
в месяц
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