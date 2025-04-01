Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Академический район
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Академический район, Россия

коммерческая недвижимость
5
5 объектов найдено
Офис 564 м² в Академический район, Россия
Офис 564 м²
Академический район, Россия
Площадь 564 м²
Этаж 3
ID: o91518 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести помещение свободного назначения 5…
$3,13 млн
Оставить заявку
Офис 224 м² в Академический район, Россия
Офис 224 м²
Академический район, Россия
Площадь 224 м²
Этаж 2
ID: o91524 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести офис 224.3 м² на 2 этаже в собств…
$1,55 млн
Оставить заявку
Офис 2 084 м² в Академический район, Россия
Офис 2 084 м²
Академический район, Россия
Площадь 2 084 м²
Этаж 3
ID: L5076 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам снять в бизнес-центре "iCUBE" (class A) офисно…
$56,725
Оставить заявку
Офис 1 000 м² в Академический район, Россия
Офис 1 000 м²
Академический район, Россия
Площадь 1 000 м²
Этаж 3
ID: L5077 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам снять в бизнес-центре "iCUBE" (class A) офисно…
$27,219
Оставить заявку
Офис 251 м² в Академический район, Россия
Офис 251 м²
Академический район, Россия
Площадь 251 м²
Этаж 2
ID: o91525 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести офис 251.1 м² на 2 этаже в собств…
$2,06 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов