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Квартиры в Академический район, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Академический район, Россия
Квартира 2 спальни
Академический район, Россия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Квартира с 2-мя спальнями Ленинский проспект , 7 минут 93 000 000 ₽ 2 спальни 90…
$1,06 млн
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