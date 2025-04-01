Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Afoninskiy selsovet
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Afoninskiy selsovet, Россия

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
Площадь 37 м²
Этаж 13/18
Продается просторная современная квартира 1+. Удобная планировка: просторная кухня-гостиная …
$69,275
Оставить заявку
Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
Площадь 28 м²
Этаж 3/17
Представлена к продаже уютная большая студия в ЖК Анкудиновский парк. Удачная планировка поз…
$60,239
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Afoninskiy selsovet, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов