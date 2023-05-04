Киев — один из самых красивых и развитых городов Европы, который привлекает не только украинцев, но и иностранных граждан.

Какие самые популярные районы Киева для покупки недвижимости

Наиболее востребовано жилье в Киеве в следующих районах:

Печерский — центральный самый дорогой район столицы Украины, где сосредоточена вся культурная жизнь.

Оболонский — один из самых молодых районов города с хорошо развитой инфраструктурой и обилием зеленых насаждений.

Дарницкий — если вы планируете купить жилье в Киеве по максимально низкой стоимости, стоит рассмотреть этот район.

Сколько в среднем стоит недвижимость в Киеве

Цены на недвижимость в Киеве зависят от площади жилого помещения, года постройки дома, района, инфраструктуры, транспортной доступности. Средняя стоимость однокомнатной квартиры — 35-45 тыс. у. е. Двухкомнатное жилье в бюджетном сегменте можно приобрести за 50-70 тыс. у. е. Цены на трехкомнатную недвижимость стартуют от 65 тыс. у. е.

Какие существуют условия покупки недвижимости в Украине

Купить недвижимость в Киеве за наличные деньги без проблем может любой иностранный гражданин. Единственное условие — легальное пребывание на территории Украины. Процесс оформления покупки такой же, что и для граждан страны. Единственное, если иностранец решит продать недвижимость, находящуюся во владении менее трех лет, ему придется заплатить налог в размере 18%.

Покупка недвижимости в Киеве и других городах Украины не дает никаких льгот для получения ВНЖ или гражданства.