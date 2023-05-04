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Жильё в Киеве, Украина

72 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 8/24
€ 135,516
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/12
€ 117,448
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
€ 60,440
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 20/23
€ 54,207
Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
€ 74,534
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 19/26
€ 67,758
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/9
€ 144,551
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/10
€ 153,585
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 18/25
€ 90,344
Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 14/22
€ 103,896
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/9
€ 65,048
Дом 5 спален в Киев, Украина
Дом 5 спален
Киев, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 8/14
€ 108,413
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 8/10
€ 99,379
Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/9
€ 53,303
Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 19/25
€ 78,600
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/16
€ 54,207
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/15
€ 106,606
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 13/21
€ 75,889
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/3
€ 85,827
Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/8
€ 81,310
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
€ 63,241
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/9
€ 38,848
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/9
€ 45,172
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
€ 62,338
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 5/19
€ 61,434
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 9/17
€ 76,793
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 20/24
€ 66,855
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/9
€ 45,172
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
€ 59,627

Параметры недвижимости в Киеве, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Киев — один из самых красивых и развитых городов Европы, который привлекает не только украинцев, но и иностранных граждан. 

Какие самые популярные районы Киева для покупки недвижимости

Наиболее востребовано жилье в Киеве в следующих районах:

  • Печерский — центральный самый дорогой район столицы Украины, где сосредоточена вся культурная жизнь. 
  • Оболонский — один из самых молодых районов города с хорошо развитой инфраструктурой и обилием зеленых насаждений. 
  • Дарницкий — если вы планируете купить жилье в Киеве по максимально низкой стоимости, стоит рассмотреть этот район. 

Сколько в среднем стоит недвижимость в Киеве

Цены на недвижимость в Киеве зависят от площади жилого помещения, года постройки дома, района, инфраструктуры, транспортной доступности. Средняя стоимость однокомнатной квартиры — 35-45 тыс. у. е. Двухкомнатное жилье в бюджетном сегменте можно приобрести за 50-70 тыс. у. е. Цены на трехкомнатную недвижимость стартуют от 65 тыс. у. е. 

Какие существуют условия покупки недвижимости в Украине

Купить недвижимость в Киеве за наличные деньги без проблем может любой иностранный гражданин. Единственное условие — легальное пребывание на территории Украины. Процесс оформления покупки такой же, что и для граждан страны. Единственное, если иностранец решит продать недвижимость, находящуюся во владении менее трех лет, ему придется заплатить налог в размере 18%. 

Покупка недвижимости в Киеве и других городах Украины не дает никаких льгот для получения ВНЖ или гражданства.

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