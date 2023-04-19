Недвижимость в Броварах: преимущества, варианты, цены

Расположенный всего в 20 км от украинской столицы г. Бровары выделяется среди городов-спутников Киева самодостаточностью и развитой инфраструктурой. Жителям Броваров не нужно ехать в Киев ни за товарами, ни за услугами, при этом жилье здесь стоит на 30-40% дешевле, чем в столице. Неудивительно, что в последние годы продажа недвижимости в Броварах активизировалась.

Преимущества

Из Броваров можно очень легко и быстро добраться до Киева как на общественном, так и на личном транспорте, что позволяет жителям этого города работать в столице. Но поскольку стотысячные Бровары являются довольно крупным экономическим центром, рабочие места имеются и здесь: в городе более 20 предприятий. В число других преимуществ города входят:

Отличная инфраструктура, включающая школы, рестораны, больницы, супермаркеты, детские сады и т. д.

Хорошие возможности для отдыха и досуга (парки, скверы, детские площадки, места для занятий спортом).

Низкие цены на жилье по сравнению не только с Киевом, но и с другими городами-спутниками столицы.

Активное развитие жилого фонда. Застройщики возводят здесь современные жилые комплексы, при этом 60% новостроек относятся к комфорт-классу.

Что можно купить

Жилой фонд города представлен послевоенной советской застройкой (1950-80-е гг.) и более современным жильем, построенным с 2010 г. по наше время. Последнее пользуется наибольшим спросом: особенно быстро увеличивается количество желающих купить квартиру в жилом комплексе в Броварах в рассрочку. Растут и продажи частных домов: ими интересуется примерно четверть потенциальных покупателей. Среди новостроек выделяются большие ЖК комфорт-класса наподобие «Лесного квартала», расположенного в местности с безупречной экологической обстановкой.

В Броварах можно приобрести:

Квартиры небольшого метража в многоквартирных домах 1950-1980-х гг.

Студии и 1-4-комнатные квартиры с современной планировкой в новостройках.

Частные дома и коттеджи площадью от 65 до 320 кв. м, к которым прилагаются участки земли.

Цены

Имея 45-55 тыс. евро, вы можете купить здесь не только квартиру, но и дом. Однокомнатная квартира с мебелью в старом здании стоит 46 тыс. евро, в новостройке — 51-52 тыс. евро. Двухкомнатную квартиру можно найти за 54-55 тыс. Требующий ремонта или достройки дом продают за 35 тыс. евро, готовый к заселению коттедж небольшого метража — за 43 тыс. евро. Двухэтажные дома по новым проектам стоят дороже — от 68 тыс. евро.

Недвижимость в Броварах — отличный вариант для тех, кто ищет недорогое и качественное жилье неподалеку от Киева. Если вы хотите выгодно купить дом с земельным участком в Броварах или квартиру в этом городе, стоит обратить внимание на предложения на портале REALTING.