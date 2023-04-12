Купить комнату в России

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21 объект найдено
Комната 9 комнатв Санкт-Петербург, Россия
Комната 9 комнат
Санкт-Петербург, Россия
9 Количество комнат 222 м² 4/5 Этаж
€ 44,311
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА! Продаются 2 комнаты 26,1+10,1 м.кв. в кирпичном доме 1902 г. постройки. В к…
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
12 м² 2/4 Этаж
€ 6,506
Внесен аванс. Продаю уютную комнату в микрорайоне Сортировочный по адресу ул. Гороховецкая д…
Комната 4 комнатыв Гатчина, Россия
Комната 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат 96 м² 2/3 Этаж
€ 15,705
Продается комната 15,5 кв.м в коммунальной квартире в г . Гатчина на ул. Григорина д 7.…
Комната 4 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Комната 4 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
4 Количество комнат 93 м² 2/4 Этаж
€ 20,118
Арт. 45795767. Уютная, теплая комната 12,1 кв.м. с произведенным косметическим ремонтом и ок…
Комната 4 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Комната 4 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
4 Количество комнат 93 м² 2/4 Этаж
€ 32,211
Арт. 45743077. Светлая, теплая комната 21,9 кв.м. правильной прямоугольной формы с 2-мя боль…
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
16 м² 2/2 Этаж
€ 18,510
В продаже комната в 3-х комнатной квартире, 16 метров, в комнате выполнен ремонт, окна ПВХ, …
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
11 м² 3/4 Этаж
€ 3,926
Продается доля в комнате площадью 11 кв.м. , фактически койкоместо, с правом прописки и прож…
Комната 6 комнатв Санкт-Петербург, Россия
Комната 6 комнат
Санкт-Петербург, Россия
6 Количество комнат 115 м² 13/15 Этаж
€ 16,266
 Продаётся комната площадью 12,7 кв.м. в 6-комнатной квартире в кирпичном доме 1982г…
Комната 4 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Комната 4 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
4 Количество комнат 84 м² 1/9 Этаж
€ 18,900
Арт. 42015193. Теплая, уютная комната в малонаселенной квартире. Постоянно проживает только …
Комната 1 комнатав Калининград, Россия
Комната 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат 2/5 Этаж
€ 8,940
Продам уютную квадратную комнату в общежитии на 2 этаже. Пластиковое окно, обои, линолиум. К…
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
17 м² 3/5 Этаж
€ 12,340
Продается просторная комната в общежитии, улица Мончегорская 12 корпус 1, на 3/5 этаже кирпи…
Комната 4 комнатыв Калининград, Россия
Комната 4 комнаты
Калининград, Россия
4 Количество комнат 2/3 Этаж
€ 15,646
В центре г. Калининград продам комнату в квартире в начале ул Невского на 2 этаже, район ул …
Комнатав Санкт-Петербург, Россия
Комната
Санкт-Петербург, Россия
181 м²
€ 54,968
Арт. 34073472 Здравствуйте Уважаемый покупатель! Предлагаем Вашему вниманию, к продаже 2-е…
Комната 4 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Комната 4 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
4 Количество комнат 103 м² 4/4 Этаж
€ 38,141
Продается просторная комната в четырёхкомнатной квартире (из которых две комнаты – смежны…
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
11 м² 3/3 Этаж
€ 17,881
Продаются две светлые просторные совмещённые комнаты ! По документам квартира ! Очень интере…
Комната 4 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Комната 4 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
4 Количество комнат 140 м² 3/5 Этаж
€ 46,937
Арт. 31390040. Продаётся уютная комната 28,4 кв.м в 7 минутах пешком от метро Петроградская.…
Комната 4 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Комната 4 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
4 Количество комнат 142 м² 5/5 Этаж
€ 39,487
Арт. 29538489. Продаётся комната 24,4 кв.м. в малонаселённой квартире (в каждой комнате прож…
Комната 5 комнатв Гатчина, Россия
Комната 5 комнат
Гатчина, Россия
5 Количество комнат 92 м² 4/4 Этаж
€ 23,469
Предлагается к продаже две комнаты в 5 комнатной квартире. в гор Гатчина Красноармейски…
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
11 м² 3/3 Этаж
€ 11,176
Продаю комнату 11, 9 кв. м. в трёхкомнатной квартире. Места общего пользования в хорошем сос…
Комната 3 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Комната 3 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
3 Количество комнат 65 м² 7/9 Этаж
€ 26,262
ВНИМАНИЕ!!! МОЖНО СДАВАТЬ!!! Продаю любую из двух хороших изолированных комнат со ст…
Комната 4 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Комната 4 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
4 Количество комнат 142 м² 5/5 Этаж
€ 37,218
Арт. 25843469. Продаётся комната 21,6м в малонаселённой квартире (в каждой комнате проживает…

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