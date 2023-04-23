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Дома в Апрелевка, Россия

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Апрелевка, Россия
Дом 6 комнат
Апрелевка, Россия
6 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 297,629
Код объекта в БД Агентства: 217-936, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
Дом 5 комнат в Апрелевка, Россия
Дом 5 комнат
Апрелевка, Россия
5 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 243,414
Код объекта в БД Агентства: 217-235, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
Таунхаус 5 комнат в Апрелевка, Россия
Таунхаус 5 комнат
Апрелевка, Россия
5 Количество комнат 127 м² Количество этажей 3
€ 320,864
Код объекта в БД Агентства: 719-801, Киевское шоссе, 29 км от МКАД, Парк Апрель КП (Апрелевк…
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